釣蝦順便來一杯 下場就是夫妻一起進派出所

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王男酒駕遭逮，辯稱只喝一瓶啤酒；圖為示意圖與本案無關。（葉書宏攝）

47歲王姓男子11日下午6時許，酒後騎機車行經新北市中和區員山路，中和警分局錦和派出所巡邏警員經過，發現他疑似酒駕搖搖晃晃，警方盤查時他故作鎮定，但身上濃濃酒味讓他無從辯解，酒測值達0.48毫克，訊後依公共危險罪嫌移送法辦。

王男供稱，平時擔任司機工作，假日習慣到釣蝦場休憩，釣蝦過程點了一瓶啤酒、一碗燒酒雞，以為酒意已經退了，才會騎車返家。王男偵訊時，妻子心急如焚趕來派出所陪同，夫妻倆感情相當好，王妻頻頻向警方致歉「不好意思！」

中和警分局呼籲，醉不上道！民眾酒後「指定駕駛」或「搭乘計程車返家」，共同維護交通安全，保障自己及他人生命安全，針對酒駕情況將強制執法、絕不寬貸。

(中時)