19歲諾貝爾獎得主馬拉拉 有望進牛津就讀
曾因提倡女性受教育的權利而遭到恐怖組織塔利班(Taliban)份子對頭開槍的巴基斯坦少女馬拉拉(Malala Yousafzai)，在獲救並贏得諾貝爾和平獎後並沒有閒著，她最近申請了英國牛津大學後並獲得了條件性入學許可。
根據英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，今年19歲的馬拉拉在英國伯明罕(Birmingham)參加一場教育會議時宣布這個好消息，雖然她沒有揭露她申請的科系，但她申請的是該校的瑪格莉特夫人學堂(Lady Margaret Hall)，因為她的英雄、前巴基斯坦總統布托(Benazir Bhutto)就是就讀這所學堂。
她在演講中表示最近大考將至，她雖然已經拿到條件性入學許可，但她還是需要拿到三個全A的高分才能入學，所以她現在在努力讀書。
馬拉拉也分享她得到諾貝爾獎時的情況，當時她正在上化學課，但副校長突然出現並把她叫到教室外面。馬拉拉一度以為她惹了甚麼麻煩，但副校長只是要告訴她她獲獎了。她在演講中也感謝大家對她的理念的支持，讓她更為堅強，她的最終目標是讓所有男孩和女孩都有機會上學，語畢讓在場百名出席代表起立為她鼓掌。
馬拉拉在2012年時因為在巴基斯坦提倡女性的教育權，而遭到塔利班份子槍擊，起先她被送到巴基斯坦旁遮普(Punjab)邦一間醫院急救，最後被送到伯明罕的醫院救治並從此住在該市。
(中時電子報)
文章來源：Nobel Peace Prize winner Malala, 19, who was shot in the head by the Taliban because she wanted to go to school, receives offer to study at UK university after applying to Oxford
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