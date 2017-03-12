19歲諾貝爾獎得主馬拉拉 有望進牛津就讀

2014年12月馬拉拉獲頒諾貝爾和平獎時，和當年也得獎的印度兒童人權家Kailash Satyarthi合照。(美聯社)

曾因提倡女性受教育的權利而遭到恐怖組織塔利班(Taliban)份子對頭開槍的巴基斯坦少女馬拉拉(Malala Yousafzai)，在獲救並贏得諾貝爾和平獎後並沒有閒著，她最近申請了英國牛津大學後並獲得了條件性入學許可。

根據英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，今年19歲的馬拉拉在英國伯明罕(Birmingham)參加一場教育會議時宣布這個好消息，雖然她沒有揭露她申請的科系，但她申請的是該校的瑪格莉特夫人學堂(Lady Margaret Hall)，因為她的英雄、前巴基斯坦總統布托(Benazir Bhutto)就是就讀這所學堂。

她在演講中表示最近大考將至，她雖然已經拿到條件性入學許可，但她還是需要拿到三個全A的高分才能入學，所以她現在在努力讀書。

馬拉拉也分享她得到諾貝爾獎時的情況，當時她正在上化學課，但副校長突然出現並把她叫到教室外面。馬拉拉一度以為她惹了甚麼麻煩，但副校長只是要告訴她她獲獎了。她在演講中也感謝大家對她的理念的支持，讓她更為堅強，她的最終目標是讓所有男孩和女孩都有機會上學，語畢讓在場百名出席代表起立為她鼓掌。

馬拉拉在2012年時因為在巴基斯坦提倡女性的教育權，而遭到塔利班份子槍擊，起先她被送到巴基斯坦旁遮普(Punjab)邦一間醫院急救，最後被送到伯明罕的醫院救治並從此住在該市。

(中時電子報)