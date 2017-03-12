植樹節種麵包樹 科大盼學生愛情麵包兼得
今天是植樹節，城市科大今天舉辦植樹活動，由學校主管種下麵包樹，期許學生未來更上一層樓、「樹」造高薪，也希望讓學生畢業後，愛情與麵包可以兼得。
台北城市科技大學今天舉行「我愛城市 樹造高薪」活動，由城市科大董事長鄭逢時，帶領校長連信仲等學校主管，共同在慈園種下麵包樹，期許學生未來能「樹」造高薪，畢業後同時擁有愛情與麵包。
連信仲表示，十年樹木，百年樹人，學校近年擴大與華碩、昇恆昌與鼎泰豐等350廠商產學合作，力促學用合一，培育人才不遺餘力，讓學生不只在校期間擁有專業，未畢業前還可經由實習連結到畢業後成功就業，期望學生在校擁有專業後，創造給自己與家庭源源不絕的麵包。
連信仲也指出，為了讓學生置身綠意盎然校園學習，校方很重視綠化工作，成立全國唯一的「景觀美化團隊」，由具備景觀建築專業的人員帶領校工維護美麗校園，除了平日悉心照顧花草樹木，未來還會將全校的樹木都列冊管理，做成「城市樹木檔案」，細心記錄每一棵樹名、習性、特色。
城市科大表示，除了今天種下的麵包樹外，慈園裡還有代表圓圓滿滿的龍眼樹，代表富富貴貴的荔枝樹，珍貴的松柏象徵堅挺不拔的毅力，莿桐樹則勉勵師生要有台灣人苦幹實幹的打拚精神；而全校上百位師生也趁植樹節慈園打掃環境，不只分擔校工的工作，也體驗維護景觀的辛苦。1060312
(中央社)
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