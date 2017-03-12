2噸落石從天而降 女子腳被壓住

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新北市消防局12日獲報，一名35歲女子在三峽區熊空橋步行上山約10分鐘處，被2噸重落石壓到雙腳小腿以下，受困中，救難人員搶救中。（新北市消防局提供）中央社記者林長順傳真 106年3月12日

新北市消防局今天上午獲報，一名35歲女子在三峽區熊空橋步行上山約10分鐘處，被2噸重落石壓到雙腳小腿以下，受困中，救難人員搶救中。

民眾表示，一行3人上午開車停在熊空橋附近，步行進入要往逐鹿山的小徑，大約10分鐘路程，忽然1顆落石掉落，壓住女子的腳。

救護人員表示，女子雙腳被2噸重巨石壓住，意識清醒，救護人員努力搶救中。1060312

(中央社)