網傳免費吃滿福堡活動 麥當勞：並未舉辦
網路流傳18日國際早餐日，麥當勞將舉辦免費送滿福堡活動。對此，麥當勞澄清並未舉辦，請民眾勿點選來路不明的連結或圖片，以免受騙。
網路近日流傳，麥當勞即將於18日舉辦國際早餐日活動，當天將免費送滿福堡，讓不少民眾殷殷期盼著，甚至拿著流傳的圖片前往店家詢問。
不過，麥當勞在官網作出澄清聲明，台灣麥當勞並未舉辦「3/18國際早餐日免費送滿福堡」活動，敬請民眾勿點選來源不明的連結或圖片，以免受騙。
據了解，麥當勞每年都會響應國際早餐日活動，但已於去年停辦，網路流傳免費送滿福堡，可能是網友從2013年3月11日上麥當勞官方發布的臉書動態所截圖下來流傳。1060312?
(中央社)
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