光啟高中繁星創佳績 學生圓大學夢
大學繁星計畫是學生通往國私立大學直達車，桃園光啟高中以精緻統包式強化學科實力，今年繁星報名20人，錄取19人，創紀錄。
位於桃園市跟新北市交界的光啟高中，以職業類科為大宗，雖然也設有普通高中，但每年只招收兩班普通高中學生，規模雖小，但全科以「精緻化、統包式」教學方法與全方位的升學輔導，強化了學生各項學科實力。
今年大學繁星放榜，光啟高中參與繁星計畫學生人數只有20名同學，卻有19人錄取，錄取比例相當高，也遠遠超過全國平均，高達95%，其中錄取國立中央大學等國立大學人數更高達11人，繁星國立大學錄取率高達55%，這也創下光啟高中歷屆以來，繁星錄取國立大學人數最多的一屆。
光啟高中校長黃淑美指出，目前台灣升大學管道豐富多元，光啟普通科規模雖小，優勢在於透過小班教學和導師群協助輔導，更能照顧到每位同學的升學發展，因此成績獲得家長及師長們的一致肯定。
光啟高中說，「繁星計畫」是成為學生通往國私立大學的直達車，其中，三年級的劉星緯同學，在國中時成績較不亮眼，但進入光啟高中普通科後，能秉持努力不懈、奮發向上的精神，維持優異的班級成績表現，最後以繁星資格如願錄取第一志願國立中央大學，一圓大學夢想。1060312
(中央社)
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