太陽能道路「行不通」 一週就壞了

用太陽能板舗道路做環保，雖然想法很好卻不太現實。(圖/Solar Roadways)

太陽能一直是備受關注的綠色能源，許多投資商也一直強調太陽能發電的未來潛力，不過太陽能需要廣大的佔地面積才能展現效果，因此在道路上舖設太陽能板也成了一種新的想法，不過在經過5~6年的投資與發展後，美國愛達荷州的一段「原型太陽能道路」在舖設完不久就故障，顯示這種綠色能源未來仍有極大的技術問題。

每日訊息報(The Daily Caller)報導，「太陽能道路公司」(Solar Roadways)在在2010年提出在道路上舖設太陽能板的想法，他們宣稱開出耐壓、耐磨的太陽能板可以承受道路各種環境。開發團隊宣稱，太陽能道路假如舖在公園裡，至少可以提供公園噴水池和公共廁所的用電，在由州政府的撥款提供的超過50萬美元的安裝成本後的電源。他們透過網路推廣與集資，以及許多科學雜誌的介紹，美國交通部也提供了75萬美元資助該計劃的研究，之後再追加85萬美元。隨後環保團體與民間個人募資也提供了220萬美元，最終總共得到390萬美元的開發基金。

結果他們所完成的太陽能道路，僅在一星期後就失去作用，無法產生電力，原型的「太陽能小徑」中，30片太陽能板當中的18片由於製造故障而在安裝時就已經失去做用，天然環境影響，也就是雨水則造成另外四片太陽能板失效，最後只有五片板子可以正常功工作。也就是整個計畫問題重重，基本設計缺陷、製造過程不良，以及環境排水問題都註定太陽能道路的失敗。

雖然太陽能板製成本下降，但是產電量的收益回報仍低於製造成本。(圖/dailycaller)

一名電氣工程師評論，「太陽能道路原型幾乎無一可取之處，該項目可稱為是史詩級的大失敗。」

其實很早就有其他工程師與科學家提出技術問題的質疑和批評，即使不討論道路嚴苛環境的故障困素，只討論發電效果都令人搖頭，因為太陽能板生電的效率與日光的角度很有關係，而道路上的太陽能板不可能轉動角度跟隨太陽，這使得它們的產電效率非常低。

(中時電子報)