南區就博會成大舉辦 推出求職實境秀節目

我要評比

黃姓男子為了參加求職實境秀節目，現場抱起吉祥物展現過人體力，他希望可以順利應徵上遊艇水手一職。（程炳璋攝）

黃姓（左）、林姓兩個台大女學生熱愛跳舞，希望可以找到麗寶樂園內的表演員工作。（程炳璋攝）

黃欣儀參選過香港小姐，身兼4種語言，卻不知要朝哪類型工作作起。（程炳璋攝）

成功大學12日在光復校區舉辦「南區就博會」，共有213企業277個攤位，提供超過1萬6000餘個工作機會，其中104銀行聯手網路電視，四月將在網路開播求職實境秀節目，將從報名者中海選出6名體驗者，12日現場有4個民眾前來報名，各秀專長期待入選。

剛從海軍儀隊退伍的黃姓男子，喜歡運動，又愛戶外生活，考過救生員與教練證照，想應徵水手工作，12日在104徵才現場表演伏地挺身，並報起一隻吉祥物，展現過人體力。

來自台大化工系的黃繹珊與台大工管系的林穎君同是台大熱舞社成員，12日一起報名麗寶樂園的表演員職務，兩人聯手跳一段熱舞，展現青春活力。

來自香港的黃欣儀擁有高學歷，留美念過兩所大學，同時會中文、廣東話、英語與日語，半年前到台北一家補習班念短期課程，有傲人學歷，卻不知能做什麼工作，12日在104攤位展現多國語言能力，希望可覓得適合工作。

104人力銀行統計，台灣有4成的社會新鮮人隊不知未來該從事何種工作，很多年輕人沒有夢想，讓企業對年輕人的印象越來越差。104將與CHOCO TV合作，首創職涯體驗節目，在網路開播「最強窩客」。

104銀行正接受報名，將從60多位報名者中，海選出6位求職者，親身參加風力發電維修師、遊艇水手、樂園表演員與零售業儲備幹部等13種職缺，從中發掘興趣。

104職涯行銷處長翁維薇強調「這是玩真的」透過節目真正幫助年輕人，了解自己適合何種工作。

(中時)