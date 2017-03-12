南區就博會成大舉辦 推出求職實境秀節目
成功大學12日在光復校區舉辦「南區就博會」，共有213企業277個攤位，提供超過1萬6000餘個工作機會，其中104銀行聯手網路電視，四月將在網路開播求職實境秀節目，將從報名者中海選出6名體驗者，12日現場有4個民眾前來報名，各秀專長期待入選。
剛從海軍儀隊退伍的黃姓男子，喜歡運動，又愛戶外生活，考過救生員與教練證照，想應徵水手工作，12日在104徵才現場表演伏地挺身，並報起一隻吉祥物，展現過人體力。
來自台大化工系的黃繹珊與台大工管系的林穎君同是台大熱舞社成員，12日一起報名麗寶樂園的表演員職務，兩人聯手跳一段熱舞，展現青春活力。
來自香港的黃欣儀擁有高學歷，留美念過兩所大學，同時會中文、廣東話、英語與日語，半年前到台北一家補習班念短期課程，有傲人學歷，卻不知能做什麼工作，12日在104攤位展現多國語言能力，希望可覓得適合工作。
104人力銀行統計，台灣有4成的社會新鮮人隊不知未來該從事何種工作，很多年輕人沒有夢想，讓企業對年輕人的印象越來越差。104將與CHOCO TV合作，首創職涯體驗節目，在網路開播「最強窩客」。
104銀行正接受報名，將從60多位報名者中，海選出6位求職者，親身參加風力發電維修師、遊艇水手、樂園表演員與零售業儲備幹部等13種職缺，從中發掘興趣。
104職涯行銷處長翁維薇強調「這是玩真的」透過節目真正幫助年輕人，了解自己適合何種工作。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。