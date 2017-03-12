獨居婦人每天偷狗食 只為養活汪星人

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62歲王姓獨居婦人涉嫌每天到超商偷竊狗食罐頭，警方在她家中搜出103罐狗食罐頭，其中39罐已開來飼養愛犬，另有64罐未開。（警方提供）中央社記者江俊亮傳真 106年3月12日

62歲王姓獨居婦人為了養活家裡2隻愛犬，竟涉嫌每天到超商偷竊狗食罐頭，警方查獲後，在她家搜出103罐狗食罐頭。

嘉義縣竹崎警分局表示，日前接獲轄區某超商報案，指稱有一名帶毛線帽的女性，經常到店裡竊取狗食罐頭，警方於是派員前往埋伏，當場人贓俱獲。

經王婦同意後，警方前往她家清查，竟然發現她家裡還有103罐狗食罐頭，其中39罐已開來飼養愛犬，另有64罐未開，王婦坦承這些狗食罐頭都是從鄰近幾家超商偷來的。

王婦表示，她每天都會到超商購買一些價格便宜的飲料，再順手牽羊偷1、2罐狗食，日積月累就偷了這麼多。

警方調查指出，獨居的王婦無業，平時都靠家人接濟，菸癮極大，家人給的錢大部分拿去買香菸，由於不願意多花錢買狗食才會行竊，警方偵訊後依竊盜罪嫌移送法辦。1060312

(中央社)