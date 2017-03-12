簽證費調至31萬元 人道組織撻伐南蘇丹
南蘇丹決定將外籍勞工簽證費一口氣調到最高1萬美元（約新台幣31萬元），引來國際援助機構今天一片撻伐，並警告早已飽受饑荒之苦的當地人道危機將因此惡化。
法新社報導，國際特赦組織（Amnesty International）的鄧恩（Elizabeth Deng）指出：「政府和軍方對當地淒慘的人道情勢貢獻良多，現在他們還想從自己製造的這場危機中牟利。」
2日宣布的該項政府措施，將外籍勞工效期1年的工作許可費自100到300美元，大幅調至1000到1萬美元，視申請人的申請資格而異。
南蘇丹政府收益幾乎全部來自石油收入，該措施成為這個危機肆虐國度的另1項收入來源。不過救援機構認為，這有可能出現反效果。
在全球組織180個非政府組織的國際志工行動協會（InterAction）人道實踐部門主管蕭普（Julien Schopp）說：「若該項措施付諸實行，人道工作者不可能支付這種款項。」
鄧恩表示，該國境內有數百名救援人員在工作，新簽證費「可能進一步妨礙現場的緊要工作」。
2011年才脫離蘇丹獨立建國的南蘇丹，今年2月底宣布部分地區爆發饑荒。聯合國今天指出，當地有逾750萬人待援。（譯者：中央社何宏儒）1060312
(中央社)
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