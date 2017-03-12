花滑世青錦 曹志禕林仁語為台出賽

花滑世青錦15日起將在台北小巨蛋揭開序幕，地主選手將有曹志禕、林仁語代表台灣參賽，上屆男、女單冠軍薩姆罕、本田真凜則可望來台尋求衛冕。

2017 ISU世界青年花式滑冰錦標賽（ISU World Junior Figure Skating Championships 2017）15日起將在台北小巨蛋舉行，賽事精彩可期，門票幾乎被國內外冰迷索取一空。

中華民國滑冰協會秘書長吳奕德表示，台灣基於過去幾次承辦國際滑冰總會四大洲花式滑冰錦標賽（ISU Four Continents Figure Skating Championships）成績斐然，獲得國際滑冰總會肯定，因此得到這次承辦世青錦的機會。

本次賽事預計吸引50個國家的頂尖青年選手參加，台灣選手將由男子世界排名68名的曹志禕，和女子世界排名58名的林仁語代表，在男單、女單賽事出賽。

曹志禕在上屆世青錦男單的短曲拿下63.42分，是他生涯的最佳紀錄，2015年則在四大洲花式滑冰錦標賽男單的長曲拿下生涯最佳的123.19分，總和178.46分也是生涯最佳紀錄。

林仁語在上個賽季表現突出，在四大洲花式滑冰錦標賽女單的長曲拿下生涯最佳的107.73分，總和155.61分也是生涯最佳紀錄，另外她在世錦賽女單的短曲獲得57.50分，是生涯最佳成績。

外籍選手方面，上屆男、女單冠軍以色列選手薩姆罕（Daniel Samohin）、日本女將本田真凜（Marin Honda）則可望來台尋求衛冕。

目前世界排名17名的薩姆罕，在上屆世界青年花式滑冰錦標賽以個人生涯最佳的236.65分奪得男單冠軍，同場比賽他在長曲拿下的165.38分也是生涯最佳記錄。

本田真凜目前世界排名39名，她在上屆世界青年花式滑冰錦標賽以個人生涯最佳的192.98分奪得女單冠軍，同場比賽她在短曲拿下的66.11分也是生涯最佳記錄。1060312

(中央社)