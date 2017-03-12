人因工程年會金大開幕　兩岸200學者專家出席

第24屆中華民國人因工程學會年會暨學術研討會在金門大學陳開蓉演講廳盛大開幕。（金大提供）

第24屆中華民國人因工程學會年會暨學術研討會昨於國立金門大學盛大開幕，今起展開一系列論文研討與專題座談，來自台灣、大陸、香港等兩岸三地200餘位學者專家與會交流。

這項由金大工業工程與管理學系與中華民國人因工程學會共同主辦的研討會，以「人因工程+產業4.0的挑戰與機會」為題，進行2天一系列專題研討與論文發表。

主辦單位指出，人因工程是科學與實務的結合，致力於發展人與系統組件間的交互作用，並透過科學知識，增進健康、安全、舒適、生產力及品質等績效。尤其是在現今高度變遷的製造環境與全球趨勢下，「智慧製造」無疑是多數產業必須面臨的升級挑戰，而邁向產業4.0更是必經之路。

研討會在金大校長黃奇等人揭開序幕後，即展開2場精彩演講：第1場由國立交通大學工業工程與管理學系許尚華教授主講「人因工程應用於智慧醫院及醫療電子器材研發」；第2場由勞動部職業安全衛生署陳秋蓉副署長介紹「製造業肌肉骨骼傷害」。2場演講接軌最新人因醫療與職業安全議題，引起與會者的共鳴。

今天的4場專題座談與16場論文發表，則分別針對「職業安全」、「物聯網於高齡長照服務之應用」、「軍事人因」以及「食品包裝的人因綠色創新」分場探討。論文發表內容包羅萬象，也涵蓋金門當地特色主題，發表人來自學界、軍方及業界等專業人士，充分呈現人因相關研究與實務在不同領域的研究成果。

做為東道主的金門大學也特別為與會學者、專家安排一場知性微旅行，由金大觀光系學生負責導覽，研討會將於今天下午落幕。

(中時)