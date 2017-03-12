竹縣燒肉餐廳火警 消防人員迅速灌救

新竹縣竹北市莊敬南路上的1家燒肉餐廳，12日下午1點突然傳出火警。（陳育賢翻攝）

位在新竹縣竹北市莊敬南路上的1家燒肉餐廳，12日下午1點突然傳出火警，餐廳內隨即並冒出大量濃煙，縣消防局立即派員前往灌救，店家則立即疏散食客，經查，火警發生原因是因烤肉用木炭掉落座椅上引起火警，火勢已立即受到控制，沒有人員受傷。

(中時)