WBC》林鐸雙響炮 波多黎各擊潰墨西哥

林鐸單場轟出雙響炮，有望助波多黎各奪得2連勝。(美聯社)

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經典賽首輪D組，昨以11比0漂亮擊敗委內瑞拉的波多黎各，今天（12日）第二戰與地主墨西哥交手，依舊展現強大戰力，在林鐸（Francisco Lindor）首局2分彈、單場雙響炮帶領下，全場狂掃13安，打得墨西哥顏面無光，終場以9比4勝出，奪得預賽2連勝。

墨西哥此戰排出M.岡扎勒斯（Miguel Gonzalez）先發，但首局就挨轟，波多黎各第1棒帕岡（Angel Pagan）敲出安打上壘後，林鐸掃出右外野方向的2分全壘打，波多黎各先取得2比0領先。

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墨西哥也在1局下有所回應，靠著L.烏力亞斯（Luis Urias）、萊亞德（Brandon Laird）的接連安打追回1分。

3局上波多黎各再由帕岡的安打開啓攻勢，貝爾川（Carlos Beltran）隨後在一、二壘有人時掃出安打，幫球隊多添1分，5局上波多黎各連續選到2次保送，柯瑞亞（Carlos Correa）在三壘有人時敲出高飛犧牲打，波多黎各將比分改寫為4比1。

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第7局面對墨西哥第3任投手加列戈斯（Giovanny Gallegos），林鐸在1出局後再轟一發右外野陽春全壘打，單場雙轟將比分拉開為5比1。

波多黎各先發羅培茲（Jorge Lopez）主投4.1局，被敲的2支安打都集中在第1局，失1分，另送出2次保送和5K，在用了59球後退場，第2任投手H.聖地牙哥（Hector Santiago）接替後，投到7局下時遇危機，接連被掃出3支安打失1分，之後還發生守備失誤和暴投再掉分，墨西哥單局追回3分。

1分領先的波多黎各，9上再度展開攻勢，林鐸先安打上壘，再靠捕手莫里納（Yadier Molina）的適時安打，奔回本壘攻下第6分；接著1出局一二壘有人，拜耶茲（Javier Baez）更用一發左外野3分炮，賞給墨西哥一記重拳。最後狄亞茲（Edwin Diaz）雖上場連投2保送，仍順利守下勝利。

(中時電子報)