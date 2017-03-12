陸最高法院：積極辦理涉台港澳司法互助
中國大陸最高人民法院院長今天在工作報告中說，最高人民法院在2016年推出並辦理「在台灣地區服刑大陸居民回大陸服刑案件規定」；今年則要積極辦理涉台港澳司法協助互助案件。
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午舉行全體會議，由周強及最高人民檢察院院長曹建明進行年度工作報告。而兩份報告中均依往例，提及涉台內容。
周強說，2016年中國大陸各級法院共審結涉台港澳、涉僑案件1.9萬件，並辦理涉台港澳司法協助請求或委託事項1.1萬件。但其中的涉台案件及請求、委託事項，並未單獨統計。
他表示，今年中國大陸各級法院要加強涉港澳台、涉僑案件審判，積極辦理司法協助和互助案件。
曹建明也在年度工作報告中說，2016年中國大陸檢察機關仍加強與台灣、香港、澳門的司法互助與交流，「依法妥善辦理」涉台港澳和涉僑案件。1060312
(中央社)
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