第17屆「保德信青少年志工菁英獎」全國頒獎典禮
第17屆「保德信青少年志工菁英獎」全國頒獎典禮12日登場，台灣戲曲學院倪瀅瀅組團環島走訪全台31所養護機構，以特技表演讓耆老笑開懷，倪瀅瀅除了獲得保德信青少年志工菁英獎，也獲選為「全國菁英獎」得主。雲林縣斗六高中的陳頁比號召同學協助處理落果，透過農業生產、加工、行銷，將落果變身為柚子酥及環保清潔劑等特色農產品，幫農民增加收入，陳頁比除了獲得保德信青少年志工菁英獎，也獲選為「全國菁英獎」得主。台中市新民高中林冠妤開發活化腦力APP遊戲，對抗銀髮失智問題，除了獲得保德信青少年志工菁英獎，並獲選為最高榮譽「親善大使獎」得主。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。