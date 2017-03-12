第17屆「保德信青少年志工菁英獎」全國頒獎典禮

第17屆「保德信青少年志工菁英獎」全國頒獎典禮12日登場，台中市新民高中林冠妤開發活化腦力APP遊戲，對抗銀髮失智問題，林冠妤除了獲得保德信青少年志工菁英獎，並獲選為最高榮譽「親善大使獎」得主。（劉宗龍攝）

第17屆「保德信青少年志工菁英獎」全國頒獎典禮12日登場，台中市新民高中林冠妤開發活化腦力APP遊戲，對抗銀髮失智問題，林冠妤除了獲得保德信青少年志工菁英獎，並獲選為最高榮譽「親善大使獎」得主。（劉宗龍攝）

第17屆「保德信青少年志工菁英獎」全國頒獎典禮12日登場，台灣戲曲學院倪瀅瀅組團 環島走訪全台31所養護機構，以特技表演讓耆老笑開懷，倪瀅瀅除了獲得保德信青少年志工菁英獎，也獲選為「 全國菁英獎」得主。（劉宗龍攝）

第17屆「保德信青少年志工菁英獎」全國頒獎典禮12日登場，台灣戲曲學院倪瀅瀅組團 環島走訪全台31所養護機構，以特技表演讓耆老笑開懷，倪瀅瀅除了獲得保德信青少年志工菁英獎，也獲選為「 全國菁英獎」得主。（劉宗龍攝）

第17屆「保德信青少年志工菁英獎」全國頒獎典禮12日登場，雲林縣斗六高中的陳頁比號召同學協助處理落果，透過農業生產、加工、行銷，將落果變身為柚子酥及環保清潔劑等特色農產品，幫農民增加收入，陳頁比除了獲得保德信青少年志工菁英獎，也獲選為「全國菁英獎」得主。（劉宗龍攝）

第17屆「保德信青少年志工菁英獎」全國頒獎典禮12日登場，台中市新民高中林冠妤（ 右）與台東女中的徐靜思（左）雙雙獲得保德信青少年志工菁英獎，並獲選為最高榮譽「親善大使獎」得主。（劉宗龍攝）

第17屆「保德信青少年志工菁英獎」全國頒獎典禮12日登場，台灣戲曲學院倪瀅瀅組團環島走訪全台31所養護機構，以特技表演讓耆老笑開懷，倪瀅瀅除了獲得保德信青少年志工菁英獎，也獲選為「全國菁英獎」得主。雲林縣斗六高中的陳頁比號召同學協助處理落果，透過農業生產、加工、行銷，將落果變身為柚子酥及環保清潔劑等特色農產品，幫農民增加收入，陳頁比除了獲得保德信青少年志工菁英獎，也獲選為「全國菁英獎」得主。台中市新民高中林冠妤開發活化腦力APP遊戲，對抗銀髮失智問題，除了獲得保德信青少年志工菁英獎，並獲選為最高榮譽「親善大使獎」得主。

(中時)