逃亡178天 左營警甕中捉鱉逮肇逃女子

我要評比

呂姓女子肇逃178天，仍不敵正義遭逮。（柯宗緯翻攝）

呂女車禍當下，擔心通緝身份曝光，選擇肇逃。（柯宗緯翻攝）

高市33歲呂姓女子去年在左營區駕車肇逃，逃亡178天，長期藏匿於台中，但偶爾返回岡山守信街租屋處，左營分局警方守株待兔，昨天傍晚趁呂女回岡山住處時甕中捉鱉，將這名通緝犯逮捕歸案，還給被害人遲來已久的公道。

警方調查，去年9月24日，呂女駕駛租賃車行經左營區勝利路、新莊仔路口，疑似車速過快，未減速撞上58歲蘇姓女騎士，造成人車倒地，左臉、手腳挫傷，因毒品案件遭通緝的呂女，擔心被警方逮補，只將被害人扶起後，倉皇逃離現場。

專案小組鍥而不捨偵辦，過濾分析呂女相關電話與臉書，掌握她時常往返高雄市岡山區、台中市東勢區兩地。昨天下午5點，左營分局偵查隊小隊長黃俊銘趁呂女返回岡山租屋處，在周遭守株待兔，見她一現身立即趨前逮捕歸案，將這名肇逃178天通緝犯逮捕到案。

呂女辯稱，事發當時沒立馬逃離，先下車將蘇女扶起，等到救護車前來，才安心離開現場，事後以1萬多元與對方達成和解。至於身上毒品是前男友的友人送給她的。

警方指出，呂女因毒案案遭判刑1年4個月，未到案服刑，遭高雄地檢署通緝，擔心肇事被捕，只好繼續過著提心吊膽的逃亡生活。警方同時在呂女身起出咖啡包毒品1包、FM2等毒品，全案將依涉嫌肇事逃逸及違反毒品危害防制條例案移送法辦。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)