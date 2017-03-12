熊空山區女子遭巨石壓腳已獲救 直升機直搶送雙和醫院急救

防隊員抵達現場發現女子遭巨石壓重腿部無法動彈。（陳俊雄翻攝）

女登山客右腳遭巨石壓中，消防人員正試圖讓他脫困。（陳俊雄翻攝）

消防隊員在熊空山區援救遭落石壓傷女登山客。（陳俊雄翻攝）

三峽區熊空山區在上午10時44分左右，傳出一名年約35歲女子在熊空橋步行上山約10分鐘處，被約3-4人張手環抱的大小的巨石壓到雙腳小腿以下，警消人員救援超過1 小時後才在下午1時半左右將女子救出，目前已聯繫並等待空勤總隊直升機運送救醫。

據了解，該名女子與其他二名友人，今天計畫從熊空橋燈逐鹿山，這條山路是2011年間由山友開發出來的中級山路線，由於登山者相當稀少，路徑不明頗有挑戰性。

女子遭到落石壓傷腿部地點，位在熊空橋往上行約3公里處，由於最近這幾天下雨，加上該處山路經常有落石崩塌，這顆重約3噸的巨石，應是因土壤水分含量增加而鬆動墜落，壓住女登山客腿部。

新北市消防局獲報，已目前派遣三峽、隆恩2分隊抵達現唱救援，但由於石頭相當巨大，經過1小時多時間的救援裁讓女子脫困，目前目前清空現場，等待空勤總隊直升機前來吊掛，並已連繫有停機坪設備的雙和醫院等待急救該名女山友。

(中時)