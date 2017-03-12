碧湖公園鴨屍確診禽流感 環保局加強周邊消毒

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北市環保局針對碧湖公園周邊有鳥禽糞便殘留處進行地面沖洗。（北市環保局提供）

台北市碧湖公園日前發現鴨屍，送驗後昨證實感染H5高病原性禽流感，為降低民眾感染風險，北市環保局上午前往該區，針對碧湖公園和周邊高危點進行環境清理和消毒作業。

環保局表示，除了公園周圍外，根據台北市禽流感管理作業流程，在接獲動保處監測檢驗呈呈禽流感病毒陽性報告48小時內，配合針對周邊3公里內C類高危點區域做清潔和噴藥消毒。

C類高危點區域為戶外野生禽鳥聚集，或有人為餵食、接觸行為的處所，包括公園綠地、河濱高灘地等處，民眾反應等戶外場域也包含在內。內湖區C類高危點區域共11處，環保局今中午前已將1萬4000平方公尺面積消毒完畢，重點鎖定禽鳥糞便殘留處，以防範禽流感疫情。

環保局呼籲，目前正值禽流感疫情，可能因接觸鳥類或其排泄物增加感染風險，提醒民眾不要餵食禽鳥，另外若民眾餵食禽鳥造成汙染，環保局將予以勸導，勸導不聽者可依違反廢棄物清理法第27條規定，處1200元到6000元罰鍰。

(中時)