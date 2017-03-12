馬英九推廣書法 「尚誠尚拙」墨寶贈三清總道院
今日農曆2月15日為九天玄女娘娘聖誕，前總統馬英九上午前往台中市外埔區無極三清總道院，參加祝壽大典，並出席啟建護國祈安大法會，另至台灣區第20屆中原盃書法比賽會場，鼓勵參賽者，廟方人員讚馬「9年來8次，很關心國粹」。
馬英九上午11時抵三清總道院，參加九天玄女娘娘祝壽儀式，主委鄭銘輝擔任主祭，依古禮獻祭，過程莊嚴隆重，法會結束後，在大殿前合影，隨後至中原盃書法比賽會場。
主委鄭銘輝說，馬前總統9年來8次，去年因和春祭衝突，不克前來，今年到場表揚推動書法有功人員，並鼓勵參賽者。馬英九於台上提筆揮毫，蹲馬步寫下「尚誠尚拙」墨寶，送給廟方留念。
馬表示，「尚誠尚拙」4字為晚清明臣曾國藩教誨子弟的訓詞，意謂「為人要誠懇樸拙，不要巧言令色」，他以此教育子女，也領軍治國。馬還說，世界上有7千多種語言，有文字的不多，能當成藝術的更少。
馬強調，漢字演變成書法藝術，出現美學、書畫，呈現「書中有畫、畫中有詩」，他自小練書法，直到高中還用毛筆寫週記，宗教團體連年舉辦書法活動，非常值得鼓勵。
馬致詞後，走訪書法比賽會場，鼓勵參賽者，並欣賞各家字體，之後在廟中貴賓室用餐，約在下午1時左右離開，前往苗栗縣頭份向前副總統李元簇捻香致意。
(中時)
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