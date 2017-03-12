趙薇生日再現紫薇與小燕子 網揪林心如曬照秘密

林心如一早曬照為趙薇慶生。（圖／本報系資料照片）

林心如與趙薇以電視劇《還珠格格》打開知名度，兩人在劇中角色「紫薇「和「小燕子」更是讓許多劇迷印象深刻，2人因此成為無話不談的好友，而今（12日）是趙薇的41歲生日，林心如一早就曬出姊妹倆合照，為趙薇送上祝福。

林心如與趙薇互動展現深厚姐妹情。（圖／取材自林心如微博）

林心如今早在微博曬出與趙薇合照，並寫下：「寶貝兒～～生日快樂，永遠愛你」，林心如嘟嘴作勢親吻趙薇，雙姝重現當年的紫薇與小燕子，趙薇也感動回覆：「愛你愛你用遠愛你，謝謝我的好姐妹」，字裡行間藏不住兩人深厚的閨蜜情。

不過眼尖網友則發現，林心如發的趙薇慶生照與去年的PO文照片一樣，引發網友討論，不過在林心如與趙薇互動中，展現深厚姐妹情，照片重複對兩人來說已不是重點。

(中時電子報)