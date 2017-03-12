馬英九：書法可怡情養性 看見文字之美
前總統馬英九今天來到台中外埔無極三清總道院，他現場揮毫留下墨寶，並表示，練習書法可怡情養性，還可看見中國文字之美，這是好的傳統，不要輕易廢掉。
馬英九上午出席「台灣道教總廟無極三清總道院：啟建護國祈安大法會暨台灣區第20屆中原盃書法比賽」，他表示，這是他9年來第8度前來參加，書法在中國已有幾千年歷史，是任何人都會學習的藝術，也是生活方式的一種。
他表示，近年來生活科技發達，電腦的應用，很多人覺得寫字是不必要的，只要敲鍵盤就好，「他不這麼看」。
馬英九說，他擔任台北市長時，努力推動書法教育，台北市有位學校老師，將練習書法的步驟製成影片放在網路上讓大家看，他在市長任內不斷告訴大家，「新科技並不會影響傳統藝術的發展，用電腦也可推廣書法。」
他說，練習書法可磨練耐心、怡情養性，還可以看到中國文字之美，他從小練習書法練到高中畢業，高三時週記還是用毛筆寫，這是好的傳統，不要輕易廢掉。
馬英九特地帶來一支日本製的自來水毛筆，他說，「書法是中國的藝術，但日本人推廣不遺餘力，他們的重視讓我們很慚愧，為何我們沒有像他們這樣重視呢？」
他現場揮毫，以「尚誠尚拙」和現場民眾共勉，他說，這是晚清曾國藩教育子女用的，主張要誠懇、樸拙，不要巧言令色；「每次看小朋友寫書法，內心相當感動。」1060312
(中央社)
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