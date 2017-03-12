搭萬金石馬拉松風潮 朱銘美術館推跑跑海綿人雕塑體驗
一年一度的運動盛事萬金石馬拉松19日舉辦在即，朱銘美術館響應賽事，今、明兩天下午在館內舉辦「運動好好玩之跑跑海綿人」親子雕塑體驗活動，包括運動廣場導覽、1分鐘雕塑體驗及海綿材質創意手作活動，內容精彩豐富，吸引不少家長帶著孩子參與。
朱銘美術館表示，「1分鐘雕塑」概念源自奧地利觀念藝術家歐文•沃姆於80年代後期的知名系列創作，採用人體、行為、表演等形式，結合道具裝置和攝影，運用身體維持1分鐘的動作，盼藉此讓民眾重新感受雕塑內在精神。
另外，朱銘美術館在戶外運動廣場展出朱銘「人間系列－運動」多件作品，主題包括降落傘、撐竿跳、體操、吊單槓等，是朱銘大師運用海綿、麻繩的材料特性，塑造運動員的肌肉曲線，營造作品生動的視覺效果。
朱銘美術館表示，親子體驗雕塑活動於11日、12日、18日下午1點半至2點半舉辦，安排親子們一同參與趣味導覽、體驗行為藝術「1分鐘雕塑」，並完成「跑跑海綿人」創意手作；民眾如來不及報名萬金石馬拉松，可參加親子體驗雕塑，創作屬於自己的運動雕塑作品。
(中時)
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