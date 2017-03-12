打電動太認真 通緝犯不知警就在身邊

30歲曹姓女子因竊盜案件遭桃園地檢署發布通緝，曹女擔心遭警方查緝，從桃園北上新北市板橋友人住家借住，曹女11日晚間11時許，獨自一人到中和區員山路某網咖打線上遊戲，曹女玩得相當認真，渾然不知警方到場臨檢，警訊後依法解送歸案。

中和警分局交通分隊昨晚至網咖執行臨檢勤務，警員一一在網咖內盤查身分，曹姓女通緝犯當時正在打線上遊戲、玩得出神，渾然不知警員已站立身旁許久，當她回過神時想跑也跑不了。

曹女供稱，遭通緝後北上新北市向友人借住，這段期間沒有生活費，都是向朋友借錢度日，沒有人協助藏匿，未告知友人自己已被通緝。警訊後依法將她解送桃園地檢署歸案。

(中時)