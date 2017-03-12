計程車司機受雇運樹瘤 一趟工資3萬元

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保七總隊嘉義分隊今天在阿里山鄉豐山村，查獲2名計程車司機受雇於山老鼠，以每趟新台幣3萬元工資載運盜伐樹瘤，另逮獲3名越南籍外勞。

保安警察第七總隊第七大隊嘉義分隊表示，警方是在今天清晨，在阿里山鄉豐山村查獲1名合法計程車司機、1名白牌計程車載運盜伐的保育類台灣扁柏樹瘤，並逮捕3名逃逸越南籍外勞。

警方在2輛計程車內，共起獲6塊台灣扁柏木材、樹瘤，並查扣背架、無線電等犯罪工具。其中有2塊台灣扁柏樹瘤，經專家鑑定後，認為如果流到市面上，每塊價值超過新台幣100萬元。

2名計程車司機應警訊時，坦承以每趟3萬元工資，受雇將林木運送到彰化線西鄉某便利超商附近，但2人都辯稱不知所載運的是盜伐林木，也不知車上的男子是逃逸外勞。

警方表示，這2名計程車司機到案後，供詞都避重就輕，對案情交代不清，全案經訊後，依違反森林法、竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方指出，根據新修訂的「森林法」，犯罪運輸工具一經查獲要被沒收，這2名計程車司機雖以高價受雇於山老鼠，但黃色計程車及白牌計程車都將沒收，可謂「賠了夫人又折兵」。1060312

(中央社)