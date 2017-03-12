7年級台青的主廚夢 隨企業展店闖天下

7年級生林祐正去年隨著哈肯舖拓店的腳步到上海發展，擔任國際部的麵包主廚之一，底下有30、40名大陸員工。經6個月洗禮，最大的感想就是「能在上海生存下來，真的不簡單」。

台灣連鎖麵包店哈肯舖（Hogan Bakery）去年10月在上海新天地開了首家形象店，今天又在上海的徐家匯開了第2家門市。哈肯舖搶攻上海市場半年時間，就成為「網紅名店」，其中一款「夕燒巨木」麵包已成為同業模仿對象。

哈肯舖手感烘培董事長黃銘誠表示，公司到海外展店，也能讓年輕人有機會出去闖闖，他本來還擔心有志到大陸發展的年輕人不多，沒想到徵才公告一貼出，就在公司內部引起轟動，不少7、8年級生競相表達赴上海的意願。

黃銘誠認為，具備海外工作特質的員工，首先是技術要夠專業，再來就是要有很強的抗壓力，並具備很好的溝通協調能力。哈肯舖每到一個國家、地區展店，就會找台灣青年成立5人小組，讓他們學習獨當一面。

林祐正就是哈肯舖首批到上海的5人小組成員之一。他說，自己2009年就到哈肯舖工作，工作了7年之後，他發現如果自己一直占著台灣的職缺，後起之秀就沒有發揮的機會，再加上很想出去看看，就決定來上海。

林祐正到上海雖然只有半年時間，但他對大陸行動支付的方便性感到新奇，「出門只要帶手機，就都不用花到現金」；他也認為，上海物價偏高，自己省吃儉用一天至少也得花新台幣500元，「能在上海生存下來的人，都很不簡單」。

哈肯舖5月又要在外灘開第3家店。黃銘誠說，希望未來1年哈肯舖在上海的門市可以達8至10家。面對同業的模仿與追趕，黃銘誠笑著說，只好一直研發新口味，一直想新點子，讓它們在後面追了。1060312

(中央社)