鐵道迷追「三鐵」虎尾獨一無二

鐵道迷與自行車迷見證了鐵馬、糖鐵與高鐵的「三鐵」世紀交會，興奮無比。（許素惠攝）

全家總動員騎鐵馬追糖鐵五分車，遇高鐵。（許素惠攝）

騎鐵馬，追糖鐵，遇高鐵，虎尾「三鐵」交會全國獨一無二！一群鐵道迷、自行車迷上午在糖廠和頭班車招呼後，便各憑本事鑽進街頭巷尾、鄉野小徑，或跑、或騎，一起追著五分車跑，並遇上呼嘯而過的高鐵巨龍，樂趣百分百。

虎尾的冬季總是甜蜜地令人流連，因為全國碩果僅存的運蔗小火車，會從虎尾糖廠徐徐開動，蜿蜒穿梭市區，雖已邁入此期榨糖尾聲，高聳入雲的大煙囪，仍不時冒著蒸汽白煙，吸引各地鐵道迷追逐畫過平疇的長龍。

虎尾鎮公所與虎尾糖廠合辦、比輕旅行更可隨心所欲地深入虎尾各角落的單車小旅行，遊客趨之若鶩，報名爆滿。大清早7點多集合，先到糖廠向8點開出的頭班小火車打招呼後，開始穿弄越巷、乘風追逐、綠禾為伴、漫遊鄉間，虎尾鎮長林文彬也跟著一起追風、追五分車。

大夥兒鑽進北溪里剪紙藝術村，小歇並欣賞喜氣洋洋的壁上創作後，趕忙急起直追，此時五分車行抵村內糖鐵、和高鐵交會處，人人都屏息以待，希望幸運地遇上高鐵列車從糖鐵五分車上方呼嘯而過。

為了讓遊客盡興地碰上這堪稱世界獨一無二的世紀交會，虎尾糖廠事先做好準備，安排五分車在交集點稍停半刻，當高鐵巨龍從糖鐵頂上迅雷而過，驚呼聲此起彼落，為小旅行留下獨特的註腳與美好回憶。

(中時)