鐵道迷追「三鐵」虎尾獨一無二
騎鐵馬，追糖鐵，遇高鐵，虎尾「三鐵」交會全國獨一無二！一群鐵道迷、自行車迷上午在糖廠和頭班車招呼後，便各憑本事鑽進街頭巷尾、鄉野小徑，或跑、或騎，一起追著五分車跑，並遇上呼嘯而過的高鐵巨龍，樂趣百分百。
虎尾的冬季總是甜蜜地令人流連，因為全國碩果僅存的運蔗小火車，會從虎尾糖廠徐徐開動，蜿蜒穿梭市區，雖已邁入此期榨糖尾聲，高聳入雲的大煙囪，仍不時冒著蒸汽白煙，吸引各地鐵道迷追逐畫過平疇的長龍。
虎尾鎮公所與虎尾糖廠合辦、比輕旅行更可隨心所欲地深入虎尾各角落的單車小旅行，遊客趨之若鶩，報名爆滿。大清早7點多集合，先到糖廠向8點開出的頭班小火車打招呼後，開始穿弄越巷、乘風追逐、綠禾為伴、漫遊鄉間，虎尾鎮長林文彬也跟著一起追風、追五分車。
大夥兒鑽進北溪里剪紙藝術村，小歇並欣賞喜氣洋洋的壁上創作後，趕忙急起直追，此時五分車行抵村內糖鐵、和高鐵交會處，人人都屏息以待，希望幸運地遇上高鐵列車從糖鐵五分車上方呼嘯而過。
為了讓遊客盡興地碰上這堪稱世界獨一無二的世紀交會，虎尾糖廠事先做好準備，安排五分車在交集點稍停半刻，當高鐵巨龍從糖鐵頂上迅雷而過，驚呼聲此起彼落，為小旅行留下獨特的註腳與美好回憶。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。