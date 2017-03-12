小S機場曬「真正的時尚」自信爆棚：穿XX也像名牌

小S穿睡褲現身機場，直呼「真正的時尚就是穿睡褲也像名牌」。(取材自小S臉書)

身兼知名主持人與3個孩子的媽，小S幕前、幕後所展現辛辣率性的風格，深受人們喜愛，而對身材從不鬆懈的她，其穿搭也成為關注焦點，這幾年小S為工作當起空中飛人，所謂「機場時尚」備受關注，沒想到昨天她竟曬照，公布經待眾人的最新穿搭，卻說自己是「真正的時尚」。

小S當媽後仍注意身材與時尚打扮，穿搭備受關注。(中時資料照片)

小S昨天在臉書分享了最新機場穿搭，側背在身上的潑墨大布袋不是問題，身上穿著米白色毛外套也不是問題，問題在包裹她那雙美腿的黑底印花法蘭絨睡褲，但小S臉上滿是自信笑容，寫下：「真的懶得換了，從工作到搭飛機回家，換了也只是圖個麻煩，還不如自在的穿！」，也確實，她隨性的打扮難掩巨星光環，她也自豪表示：「真正的時尚就是穿睡褲也像名牌！」，果然非常〝小S〞。

(中時電子報)