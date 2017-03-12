小S機場曬「真正的時尚」自信爆棚：穿XX也像名牌
身兼知名主持人與3個孩子的媽，小S幕前、幕後所展現辛辣率性的風格，深受人們喜愛，而對身材從不鬆懈的她，其穿搭也成為關注焦點，這幾年小S為工作當起空中飛人，所謂「機場時尚」備受關注，沒想到昨天她竟曬照，公布經待眾人的最新穿搭，卻說自己是「真正的時尚」。
小S昨天在臉書分享了最新機場穿搭，側背在身上的潑墨大布袋不是問題，身上穿著米白色毛外套也不是問題，問題在包裹她那雙美腿的黑底印花法蘭絨睡褲，但小S臉上滿是自信笑容，寫下：「真的懶得換了，從工作到搭飛機回家，換了也只是圖個麻煩，還不如自在的穿！」，也確實，她隨性的打扮難掩巨星光環，她也自豪表示：「真正的時尚就是穿睡褲也像名牌！」，果然非常〝小S〞。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。