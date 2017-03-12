鐵人》張婷婷輕鬆比 包辦半程與標鐵冠軍

張婷婷在安平鐵人賽女子菁英組全程賽封后，首度拿下雙料冠軍。（中華民國鐵人三項運動協會提供）

2017台南安平全國鐵人三項錦標賽今進行重頭戲，就是全程賽，昨天才在女子組半程賽奪冠的張婷婷，原本連續兩天出賽打算「輕鬆比」，沒想到放鬆心情反讓她衝出佳績，以2小時3分42秒封后，不但擊敗強敵、也是姊姊張嘉家，更寫下生平首次在同一場比賽，包辦半程和全程冠軍的紀錄。

張團畯在安平鐵人賽男子菁英組完成三連霸。（中華民國鐵人三項運動協會提供）

男子組方面，「團團」張團畯在路跑最後4公里終於甩脫林威志糾纏，以1小時46分37秒在菁英組完成三連霸，值得一提的是，林威志昨天也在半程賽封王，今能在全程賽造成張團畯嚴重威脅，實力同樣值得肯定。

「今天游泳項目我落後比較多，還好自由車時有追過好幾個，很開心可以首度包辦同一場比賽半程賽和全程賽冠軍。」張婷婷拋開壓力，繳出絕佳表現，巧合的是，她最近4年參加這個由中華民國鐵人三項協會舉辦的年度開幕戰「安平鐵人賽」，名次分別是「4321」，更看得出她不斷進步的實力。

男子全程賽，由尋求三連霸的張團畯與277高雄市鐵人三項訓練中心林威志雙雄對決，兩人一路糾纏，林威志游泳領先，卻只有3秒，張團畯自由車賽程時爆胎，林威志也沒有趁機甩開對手，展現「運動家精神」，兩人一直到最後4公里，才由路跑見長的張團畯明顯勝出，完成三連霸。

「林威志進步很多，我沒想到路跑他也能跟得這麼緊。」張團畯強調，過去到了路跑賽段常是一人單飛，只要按照自己節奏調整呼吸，這次有人跟這麼近，也是第一次衝這麼快。他順利完成三連霸，關鍵是他不斷挑戰自己的決心，讓他戰勝壓力，他說：「我現在比較著重挑戰自我，希望成績能不斷進步。接下來的目標，希望能在全運會連霸。」

(中時電子報)