WBC》太詭異！擋1分竟讓委內瑞拉傷兩將
大聯盟球星齊聚的委內瑞拉，原以為12日對戰義大利，可以輕鬆過關，未料，不但鏖戰到10局才勝出，更慘的是主力捕手S.裴瑞茲(Salvador Perez)及終結者K-Rod羅瑞葛茲(Francisco Rodriguez)，雙雙因傷退場，美媒12日報導，如今裴瑞茲因腳傷，可能缺席之後的比賽，無疑對委內瑞拉戰力造成重傷害。
尋求首勝的委內瑞拉，原預料對義大利能輕鬆過關，卻苦戰到9局才靠裴瑞茲的2分炮超前，沒想到前役擊敗墨西哥的義大利，硬是突破K-Rod封鎖，9下2出局，奇克基(Gavin Cecchini)敲安追平，此時捕手布泰拉(Drew Butera)見機不可失，想拚回致勝分，裴瑞茲自然不肯送，接到K-Rod傳球，硬是擋下了這1分。
「這實在太詭異了！」眼見裴瑞茲跟K-Rod雙雙倒地，裴瑞茲還得靠隊友攙扶才能下場，讓委內瑞拉茲蓋爾(Omar Vizquel)難以置信的說，「一個守備讓人心情大洗三溫暖。」經過檢查，裴瑞茲雖沒骨折，但發炎現象讓他得無奈退賽，至於疑似傷到鼠蹊部的K-Rod，傷勢狀況還未有進一步消息。
當時已盡可能閃躲，還是造成裴瑞茲受傷，讓「肇事者」布泰拉相當自責，「感覺很糟。我只想著球穿過防線，就要試著得分，當發現距離差很多，我試著停下，但不幸是撞到了他，希望他沒事。」皇家總管莫爾(Dayton Moore)隨後表示，裴瑞茲起初感覺很疼痛，不過目前狀況有好轉，詳情得經X光檢查才能明瞭。
(中時電子報)
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