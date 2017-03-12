罕見象海豹奇觀 加州海灘變動物天堂

我要評比

每年冬季上千隻巨大的象海豹 (Elephant Seals)來到北加州沿海棲息，生產和交配，沙灘成了象海豹樂園。罕見景觀每年吸引上萬民眾前往觀賞。

位於舊金山市南方55英里的新年州立公園，多年來已成了美國本土最大的北象海豹（Northern Elephant Seals）繁殖地及保護區。

北象海豹18世紀因鯨油而被大量捕殺，幾乎頻臨絕種。墨西哥與美國政府19世紀將牠們列入保護動物，北象海豹也由僅存的100多隻增加至20多萬。

公園領隊接受中央社記者採訪時表示，1961年第一隻象海豹寶寶誕生於新年州立公園。目前沙灘上共有300隻公的象海豹，900隻母的象海豹，以及1400隻新生的象海豹寶寶。

一眼望去，海灘上一排排的象海豹慵懶地享受日光浴。偶爾牠們會用胸鰭把沙子撲灑在身上降溫，或是泡在海裡。幸運的遊客能看到雄性象海豹因搶地盤而搏鬥，同時發出高分貝的吼叫聲。

領隊席爾柏曼(Nathn Silberman)指出，以外型來說，雄性約3000-5000磅重，身長14-16呎，是雌性的3倍大。因為雄性擁有如大象般的鼻子，所以稱為象海豹（Elephant Seal)。

為了爭取與雌性交配，雄性象海豹會以胸部相互撞擊進行搏鬥，打的遍體鱗傷。因為象海豹採階級制和一夫多妻制，獲勝的海灘之王則能與30-100頭雌性交配。手下敗將則像巡警般保衛雌性和剛出生的象海豹。

一位遊客表示，看到巨大的象海豹搏鬥真是令人印象深刻。但最開心的是看到沙灘上一隻隻圓滾滾的象海豹寶寶，實在太可愛了！

領隊席爾柏曼說，象海豹寶寶出生時大約80磅（約36公斤）。在28天哺乳期間，因母奶含脂量高達55%，所以象海豹寶寶也像吹氣球一樣，一個月內增加至300磅（約136公斤）。

為何沙灘上看到一隻隻象海豹寶寶，卻沒有象海豹媽媽的身影?領隊解釋，因為象海豹媽媽在哺乳期間體重會劇減1/3，所以28天後就會停止餵奶，然後馬上回到海裡尋找食物補充營養。所以小象海豹一個月就必須學會獨立，接下來2、3個月內，要能自己學著游泳、潛水與抓魚。

目前保護區內1400隻新生的小象海豹中，只有一半還在哺乳（Pup)，其它都已斷奶(Weaner)。

象海豹每年12月至3月會來新年州立公園生產交配，4月至11月來此換毛。想要體驗象海豹之旅的遊客須儘早上網購票。1060312

(中央社)