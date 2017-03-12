逆齡美女醫秘方 小動作救救肝

中醫師吳明珠出書談養肝，閉目休息、按摩眼周、睡養肝覺、敲打按摩肝經、拉筋、天天笑嘻嘻、吹口哨、多吃綠色食物，都是很容易做到的養肝法。（圖為按摩眼周示意）中央社記者陳偉婷攝 106年3月12日

中醫師吳明珠年近60歲，但氣色紅潤、皮膚細白，完全「逆齡」。吳明珠有一套護肝養生法，簡單幾個小動作，就讓氣血通暢、保留肝氣，解除疲勞維持青春。

黃帝內經提到，「肝者，將軍之官」。吳明珠表示，肝的忍耐力很強，功能強大，是捍衛人體的重要關卡。中醫所謂的「肝」，包含肝臟、肝脈、肝經、肝血，也跟其他臟腑息息相關，如養分消化運送、人體免疫系統等。

吳明珠說，現代人過的生活都是「傷肝」的生活，如晚睡早起、喝酒熬夜、習慣吃加工品、抽菸、生活壓力大、易怒、抑鬱等。肝又主疏洩，幫身體進行新陳代謝，排出不好的物質，但現代人自我要求高、脾氣容易急躁、情緒不穩定就容易影響到肝功能。

養肝有秘方，吳明珠說，閉目休息、按摩眼周、睡養肝覺、敲打按摩肝經、拉筋、天天笑嘻嘻、吹口哨、多吃綠色食物，都是很容易做到的養肝法。

肝主目，人的肝氣會從眼神消耗掉，肝如果疲累，眼睛就會乾澀、模糊或充滿血絲，最簡單的作法就是閉目養神。眼周有很多穴道，以手指輕按眼周，可加速血液循環、氣血通暢，舒緩眼睛疲勞，保留肝氣。

吳明珠表示，人體氣血運行時辰是固定的，配合經絡運行特性，可以達到養生的效果。如肝經當令的時間，在凌晨1時到3時。她晚上11時30分前一定躺在床上，在肝經運行時熟睡。如果需要忙，凌晨3時以後才起床工作。睡養肝覺可以勝過睡上整個白天。

大腿內側是肝經行經之處，吳明珠說，平時如果手空閒著，她就會握緊拳頭，由上而下或由下而上敲打大腿內側，用手按摩也可以，能幫助肝經氣血通暢運行，打通氣血，對肝臟維護幫助很大。

吳明珠表示，中醫會看舌頭，舌尖屬心、舌尖兩邊屬肺、舌兩邊屬肝膽。如果做吹口哨的口型，發出噓聲，能刺激到舌頭的肝膽位置，藉著發音吐出氣息的動作，達到疏肝理氣作用。

清淡飲食、多吃綠色食物、新鮮蔬果是養肝血關鍵，吳明珠說，除了合宜食療，拉筋對肝也很有幫助。上班族常久坐，氣血會滯留，肝的疏洩難運行，拉筋簡單伸展，讓肝經得到刺激，或經常站起來走動、上廁所、倒茶喝水，這些小動作都是保肝好方法。1060312

(中央社)