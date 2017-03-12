國父逝世92週年 詹啟賢獻花致敬
中國國民黨主席參選人詹啟賢今天赴國父紀念館獻花致敬，紀念國父孫中山逝世92週年。他說，國民黨處在艱困時期，他要幫助國民黨重新站起來。
前行政院長郝柏村今天也出現在國父紀念館獻花致敬，與幾乎同時到場的詹啟賢互相簡短致意後，先行進入國父紀念館獻花致意。郝柏村受訪時說，他是80多年的國民黨黨員，今天到場，內心充滿對國父的崇敬之情。
詹啟賢與團隊按表定下午1時15分在國父紀念館獻花致敬後離去。出席者包括前總統府秘書長詹春柏、前總統府副秘書長賴峰偉、前僑委會委員長陳士魁等人。
他受訪時表示，國父孫中山先生是醫師，一人救國、創立中華民國並存續到現在。而目前中華民國及陪侍中華民國這麼久的國民黨也處在艱困時期，他因此想出來幫助黨重新站起來。
詹啟賢說，他今天將提出對國民黨改革的相關看法，之後也將陸續公布每一個層面較具體的作為。1060312
(中央社)
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