反抗棒協到底！劉玠廷：桃猿未來只參加中職主導1級賽事
Lamigo桃猿本屆經典賽不僅拒絕接受棒協徵召，未來也是！桃猿球團領隊劉玠廷12日強調：「中職最了解球員的需求與調整，未來桃猿只參加由中職主導的1級國際賽事。」。
棒協將本屆經典的組訓主導權整碗捧去，中華職棒聯盟後來決議，由各隊自行決定是否接受徵召，後中職4隊只有桃猿拒絕接受徵召。
劉玠廷表示，2013年經典賽由中職負責組訓，給球員出場費與保險，已建立一套組訓機制，只有中職最了解球員的調整與需求。「2020東京奧運在職棒球季中舉行，如果中職取得參賽權，中職勢必會停賽造成經濟上的損失，所以必須由中職主導組訓，自己去承擔。」他說。
他強調說，桃猿未來只參加中職主導的1級國際賽事，這個立場不會改變。所謂的1級國際賽事包括經典賽與資格賽、奧運與奧運資格賽，以及世界12強棒球賽。
(中時電子報)
關鍵字：賽事
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