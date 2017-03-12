城市科大種麵包樹 祝學生「樹」造高薪

台北城市科技大學今天舉辦「我愛城市･樹造高薪」植樹暨淨校活動。（城市科大提供）

城市科大種樹以響應植樹節。（城市科大提供）

愛情與麵包哪一個重要？適逢3月12日植樹節，台北城市科技大學今天舉辦「我愛城市･樹造高薪」植樹暨淨校活動，由城市科大董事長鄭逢時帶領多名主管，一起種下3棵麵包樹，象徵學生從城市科大畢業後，將可同時擁有愛情與麵包。

大學必修學分向來被認為是「課業、社團、愛情」，城市科大指出，未來可望改寫為「課業、社團、愛情與麵包」。

鄭逢時今天帶領校長連信仲、教務長胡宇正、工程學院長李俊奇、商管學院長楊瑞明、民生學院長黃招憲等主管，一起種麵包樹，期許學生未來更上一層樓，「樹」造高薪。

城市科大校長連信仲表示，近年校方擴大與華碩、昇恆昌與鼎泰豐指標企業等350家廠商產學合作，力促學用合一，培育人才不遺餘力，讓學生不只在校期間擁有專業，畢業前可能經由實習連結到畢業後成功就業，期望學生擁有專業。

休閒事業系徐姓學生說，參與植樹活動別具意義，不僅體會季節交替之美，也感謝能在優美的環境中學習；另名秘書室吳姓職員說，看著種下的麵包樹，期待學生們都能像這些大樹般越來越茁壯，走出校門後能有能力為貢獻社會。

除了今天種下麵包樹，城市科大「慈園」中還有代表圓圓滿滿龍眼樹、富富貴貴荔枝樹，以及松柏象徵堅挺不拔的毅力、莿桐樹勉勵師生要有台灣人苦幹實幹的打拚精神。

(中時)