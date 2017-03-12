未現身女模告別式 梁女FB發文哀悼「願妳安息」

陳姓外拍小模遭姦殺後棄屍。（翻攝自臉書）

梁姓女子透過臉書發文表示，「願妳純潔的靈魂得以安息！」。（翻攝自臉書）

24歲性侵通緝犯程宇本月1日中午，將梁姓女友的友人、24歲陳姓外拍小模約出後性侵殺害，棄屍在台北市南港區八德路廢棄的萬象商場，程嫌最後坦承性侵棄屍。

涉及南港小模命案的梁姓女子，原先被主嫌程宇指證歷歷是幕後教唆、參與行凶的主謀，但檢警根據監視畫面等證據，戳破程宇謊言，排除梁女在案發現場，檢方認為程宇的指控和供述「有瑕疵」，當庭將梁女釋放。

陳姓小模的家人今（12日）在宜蘭員山福園舉行告別式，陳女生前好友送她最後一程，梁姓女子未現身，透過臉書發文表示「願妳純潔的靈魂得以安息！」

(中時)