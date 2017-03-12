楊梅警車即刻救援 運動女救回一命

我要評比

桃園楊梅一名施姓女子，昨天在運動時昏倒，施父揹著女兒在路上奔跑求救，剛好埔頂派出所警車經過，緊急將施女送醫救回一命。

楊梅28歲施姓女子，昨天下午與家人到住家附近的國小操場跑步運動，但施女卻突然昏倒休克，施父見女兒沒有意識，立即揹起女兒向校外衝，要跑到路口去攔計程車就醫。

揹著女兒的施父十分著急，卻遇不到計程車，剛好楊梅警分局埔頂派出所警員開著警車，從分局解送完人犯經過此時，施父和家人立即招手向警車求救。

兩名警員立即停車，因施女已無意識，立即以巡邏車載送施女，全程啟用警示燈及警鳴器，火速載送施女前往醫院就醫。施女經緊急治療後逐漸恢復意識，施父對於熱警協助相當感動，也說，兩名警員是女兒救命恩人。1060312

(中央社)