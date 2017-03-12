陸家電董座：年收入45萬以下不應繳稅

中國大陸格力電器董事長、全國人大代表董明珠說，大陸受薪階級的個人所得稅起徵點一直維持年收入人民幣3500元，建議應提高到5萬元。而她內心更認為，10萬元以下都不應繳稅。

新京報報導，董明珠在接受專訪時說，現在中國大陸的消費水準跟過去完全不一樣，只有大眾消費才有內需。因此，希望官方再做調研，提高受薪階級個人所得稅的起徵點。

董明珠表示，她建議個人年收入5萬元以下不繳稅。但是「從我內心來講，年收入10萬元以下（新台幣45萬元）者都不應繳稅」。

她說，受薪階級少繳點稅才有消費的慾望和動力。同時，從工業發展的角度來排，消費增加也有利於推動工業創新。

董明珠還主張富人應該多交稅，用稅收調節縮小貧富差距，但需要依靠制度，以約束不願多繳稅的富人。

然而，她反對富人應按照所有收入來繳稅，原因是企業還需要技術研發及其他需求，不能說民營企業賺了1億元都是個人收入，以此徵稅並不合理。

董明珠並直指，中國大陸的「稅」並沒有什麼不合理，而是「費」比較多，各類不合理的費用應該取消，因為「很高很複雜」，且很多費用「是不公平的，有時甚至是莫名其妙的」，連她公司的財務人員都有抱怨。1060312

(中央社)