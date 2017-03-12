軟骨功環島逗爺奶 熱血少女獲獎

倪瀅瀅軟骨功環島義演。（主辦單位提供）

陳頁比盼翻轉地方農業。（主辦單位提供）

「因為我的小小舉動，希望更多人願意關懷身邊的長輩！」年僅16歲的台灣戲曲學院學生倪瀅瀅，去年暑假自發環島20天、走訪31處縣市安養機構，為爺奶表演軟骨功絕技，傳遞長輩青春活力，獲頒今年保德信志工菁英獎。

倪瀅瀅10歲便離家，隻身進入台灣戲曲學院民俗技藝系，主攻「軟骨功」，去年曾到安養院參訪演出，看見多數長輩對生活感到乏味，認為年輕人要帶給他們歡笑與刺激，邀姊姊與同學3人組成「特技環島義演散播愛」團隊。

她們透過網路募資平台、民間贊助機構獨力募集經費，去年暑假以火車環島，20天走訪全台31所養護機構，表演軟骨功絕活與轉盤子等特技動作。倪瀅瀅說，爺奶看得目不轉睛，也互動嘗試轉盤子技巧，感染青春活力。

「有阿公說已經在『等死』，謝謝有人來看他；也有阿嬤自覺很老、很醜，互動後才重拾笑容。」倪瀅瀅也說，最初到安養院，有阿公將珍藏的咖啡送給她，發現許多長輩對人生失去熱情，除了心疼與感動，也發現自己也有能力帶給人快樂與溫暖，因此決心做更有意義的事，看見爺奶臉上笑容，成就感十足。

談及未來計畫，倪瀅瀅說，今年暑假預計以徒步環島方式，再次走訪全台養護機構；見於台灣已邁入高齡化社會，她也在校內積極推廣「在鄉演出計畫」，號召更多身懷18般武藝的同學，返鄉時從身邊做起，就近服務當地長輩。

倪瀅瀅動人的服務故事，今年從全台5050名青少年志工中脫穎而出，獲頒第17屆保德信志工菁英獎，共計30名傑出青少年志工於今天受獎。

同樣獲獎的斗六高中學生陳頁比為農家子弟，看見颱風重創當地文旦柚，不少農民連夜以卡車滿載落果倒掉、血本無歸，便號召3、40名同學組成「柚惑你」團隊，將落果加工製成果汁、果醬，甚至柚子酥、清潔劑等特色產品。

陳頁比說，老農民起初不相信落果可以再利用，但如今已與當地不少農友合作加工義賣，今年高三的他，大學第一志願是嘉義大學農藝系，目標翻轉農業底層、改變傳統限制，提升栽種與農業品質，也讓更多年輕人願意投入。

另名獲獎人、新民高中資料處理科學生林冠妤，因阿嬤罹患帕金森氏症，利用程式設計專長，開發能訓練認知、記憶與邏輯力的遊戲APP，並帶領爺奶「動動頭殼」減緩失智症狀，未來計畫開發VR遊戲，開創銀髮族樂齡生活。

(中時)