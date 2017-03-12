網曝楊冪0修圖照真實面！女神超正五官美爆

網曝楊冪0修圖照真實面，女神臉蛋再度成為討論焦點。（圖／取材自楊冪、圈教主微博）

大陸女星楊冪擁如洋娃娃精緻的俏麗五官以及一雙細長鉛筆腿，近期以古裝劇《三生三世十里桃花》演藝事業再攀高峰，楊冪穿起古裝、仙氣十足，楊冪被封「古裝劇女神」稱號，可以說是實至名歸，不過近日網路則流傳多張疑是楊冪未修圖的活動照，她的臉蛋再度成為討論焦點。

楊冪五官俏麗，依舊不減女神風采。（圖／取材自圈教主微博）

楊冪總以少女模樣示人，完全看不出是身為一個孩子的媽，近日微博流傳多張楊冪出席活動的未修圖照，照片中楊冪氣色有些疲憊、臉蛋略顯僵硬，還因此遭網友酸臉垮，不過粉絲則紛紛跳出來護主，強調當天活動燈光不佳，加上她剛退燒就出席活動，狀態看起來比較疲累，儘管如此，楊冪五官依舊俏麗，粉絲更是力挺，依舊不減女神風采。

(中時電子報)