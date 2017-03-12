波麗士巡邏雙響砲 一舉逮通緝犯、毒蟲

茄萣所員警陳冠倫、王明德巡邏雙響砲，一舉逮通緝犯、毒蟲。(翻攝畫面)

高雄市湖內警分局茄萣所員警陳冠倫、王明德，昨(11)天下午東方路與正大路口執行巡邏勤務時，一名男子騎機車經過見警刻意躲避，於是將他攔下，以M-POLICE人臉辨識系統，查52歲黃姓男子原來是酒駕通緝犯，員警隨即將他解送高雄地檢署歸案。

未料押解途中，一名毒品前科累累的37歲周姓毒蟲，遠遠看到警察迎面而來，立刻轉頭逃逸，2員警衝上前攔阻逮人，在他身上搜出大麻、安非他命2小包及1支大麻捲菸。全案訊後依毒品危害防制條例罪移送橋頭地檢署偵辦。

(中時)