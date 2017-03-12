北市追查逾期乳瑪琳產品 派員稽查門市

我要評比

台北市衛生局今天說，追查逾期的「乳瑪琳」產品，上午約談遠東油脂台北市門市部謝姓副理後，業者決定配合讓稽查員前往門市，台北門市部負責雙北、宜蘭、花蓮經銷產品。

遠東油脂公司涉嫌將逾期的「乳瑪琳」再製成19款產品，被食藥署要求全面下架回收，但問題產品多達906噸，回收困難。

台北市衛生局接獲通知後，前往該公司的台北門市稽查，因屆假日大門深鎖，12日上午11時約談遠東油脂公司門市部謝姓副理，業者表示願意配合讓稽查員前往稽查，預計下午3時將前往門市部稽查。

衛生局說，遠東油脂公司營業登記及工廠登記在「桃園市桃園區吉林路5號」，台北市門市部僅負責雙北、宜蘭、花蓮經銷產品。1060312

(中央社)