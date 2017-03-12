大林蒲遷村 高市府允不增安置戶負擔

高市府都市發展局今天指出，普查是要了解居民遷村意願及偏好方案，才能依選擇比例推估總經費及土地面積，將以不增加安置戶額外負擔的原則，向中央爭取最有利方案辦理遷村。

市府上星期進行大林蒲遷村普查遭居民批評未先辦理說明會，今天市府兌現承諾在鳳林國中舉辦首場說明會。

都發局長李怡德表示，普查目的是要瞭解在地居民的遷村意願及偏好的遷村方案，才能依照各方案選擇的比例推估所需的總經費及土地面積，在不增加安置戶額外負擔的原則下，向行政院爭取有利的遷村方案。

據市府粗估，大林蒲遷村經費約要新台幣600億元，不過那只是概算，市府說普查的結果將彙整成為爭取經費的依據參考。市府強調普查結果並不是最終的遷村方案，即使遷村計畫確定後，居民仍可重選自己喜好的方案。

部分居民擔心遷村會衍生幽靈戶、爭取遷村不背債、土地一坪換一坪、房屋要按市價估算等訴求。

市府表示，問卷設計可透過戶籍登記資料及基本資料交叉分析篩選出幽靈戶，且遷村安置方案也限定只有設籍設戶且擁有房地所有權的居民才能填答，允諾會確保居民的合法權益。

大林蒲遷村方案包括「現金」、「土地」、「大樓」3案，其中「土地」方案是以換取原建地大小，可蓋回原房型、不增加額外負擔下所規劃。三個方案對個別安置戶來說，換算成可領取的現金都是等值的。大林蒲約有1萬1000多戶。1060312

(中央社)