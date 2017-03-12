就業令牌到手 Fed升息在望

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美國就業機會成長迅速，加上總統川普就任後巿場樂觀情緒激增，美國聯邦準備理事會（Fed）很可能本週調升基準利率。

法新社報導，就算仍心存疑慮，聯準會（Fed）必要的推力似乎已在10日到手。美國2月新增工作機會淨增23萬5000個，失業率下滑0.1個百分點至4.7%。

即使在就業報告公布之前，儘管對川普（Donald Trump）經濟計畫的質疑揮之不去，制定聯邦基金利率的聯邦公開市場委員會（Federal Open Market Committee, FOMC），其決策的幾個關鍵數字便已傳達很有可能升息的清楚訊息。

FOMC 預定在15日兩天會議結束時宣布決定。

Fed副主席費雪（Stanley Fischer）最近表示，若FOMC成員有「刻意努力」想要提振公眾期待，「那我也會參一咖」。

普遍預期Fed將採取升息行動的分析師強調，儘管其他數字未能盡如人意，但聯準會在失業和通膨方面實際上已達標。

貝倫堡資本巿場（Berenberg Capital Markets）美洲首席經濟學家李威（Mickey Levy）告訴法新社：「實際上他們已達成被賦予的雙重使命，接下來真的只是1個簡單不過的決定。」

聯邦基金期貨巿場10日下午預測Fed將升息1碼的機會達93%。

全球最大經濟體美國去年中開始就穩定創造新就業機會，去年12月到今年2月的平均新增就業機會為20萬9000個，且失業率自去年5月起就維持在5%以下。

Fed偏愛的通膨指標「個人消費支出價格指數」1月年增1.9%，創逾4年最大增幅，僅略低於2%的目標。

同時，2月消費信心來到15年新高。（譯者：中央社何宏儒）1060312

(中央社)