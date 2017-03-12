南瑤宮笨港進香300公里 古香路轟動起駕
彰化南瑤宮笨港進香流傳200多年，文化部授證為國家重要民俗，今天信眾擁簇下轟動起駕，彰化市長、南瑤宮管理人邱建富與代表總統蔡英文前內政部長余政憲主持起駕祭典，彰化縣長魏明谷、台中市長林佳龍等嘉賓也全參與，隊伍開拔，展開7天6夜徒步百年古香路。
今年進香由南瑤宮十個媽會中的老二媽會、興二媽會與老五媽會共同輪值，邱建富說，古諺流傳「大媽四愛吃雞，二媽五愛冤家，三媽六愛潦溪」，大家都是熱愛媽祖的信徒，這趟可要相親相愛，完成神聖的進香任務，不要「冤家」噢！信眾歡喜沸騰。
歷史最悠久、已有206年北管曲館「梨春園」、去年復館的南瑤宮「勵英社」，也全程參與進香行程，讓人一起感受文化悠長、薪傳不絕，今天清晨6點先「起旺爐」，7點張天師主持隆重起駕典禮，請神登轎、點燃起馬炮後，進香隊伍正式開拔。媽祖鑾駕和陣頭、數十台藝閣車以及隨香信眾，隊伍綿延數公里，陣容浩大。
邱建富說，彰化市南瑤宮從清朝嘉慶年間就有年年前往發源地笨港進香傳統，為台灣史上第一進香團，被譽為「台灣進香團鼻祖」，4年前恢復徒步古香路，喚起老記憶、年輕人也紛紛加入，為文化民俗注入新活力，體驗虔誠的心念、人情的美好。
「起駕囉！」隨香信徒說，一等待這天終於來了，跟著媽祖的腳步，遶經各村落，體驗不同人情和風光，希望透過百里行腳，沉澱自己的心念，一起在媽祖慈光福佑下，得到新的力量。
遶經3縣市、300公里的古香路，15日將在笨港天后宮進行「換龍袍儀式」、當晚8點新港奉天宮舉行「祝壽大典」、16日新港奉天宮舉行「會香儀式」、17日北斗鎮大新路「接貳香與換娘傘」、18日回鑾彰化市，並在市區遶境。
(中時)
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