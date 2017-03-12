員警抽絲剝繭 助男子找回遺失公款

台中市張姓男子日前外出用餐時，不慎將代為管理的公款3萬多元遺落在店內，事後赫然發現錢不見了，嚇得他急得團團轉，還趕忙向派出所報案，所幸三分局勤工派出所員警抽絲剝繭、沿途過濾張男行經路線，終於尋回遺失的金錢。

張男告訴警方，他在旅行箱銷售店工作，因店長出國，只好代為保管3萬多元公款，9日傍晚外出吃飯，付帳時才發現口袋內的錢不見了，嚇得他四處找卻找不到，只好求助警方。

勤工派出所表示，執勤員警獲悉情況後先安撫張男情緒，並請他回想當天去過哪些地方，之後沿途搜尋，最後來到張男用餐的餐廳，一開始也沒發現金錢，但幾番尋找後，店員在盆栽內赫然發現一疊現金，才知他可能是掏錢時不慎掏出公款、錢卻剛好掉在盆栽草縫間。

(中時)