大象洗澡突暴走 日動物園訓練師身亡

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日本警方表示，西部和歌山縣動物園內1名訓練師今天替大象洗澡時，遭象鼻猛擊身亡。

法新社報導，來自泰國的訓練師馬迪（Wichai Madee）與同事在「冒險大世界」（Adventure World）動物園替1隻印度象洗澡時，這隻龐大動物「不知怎麼的發起怒來」，突然甩動象鼻並擊中馬迪。

警方發言人告訴法新社：「大象甩動象鼻，擊中在前方工作的人。」

「這個人顯然遭到猛推，頭部撞到籠邊或地面。」

警方表示，這名37歲訓練師送醫後仍宣告不治。意外發生時，動物園還未開放民眾入場參觀。（譯者：中央社周莉芳）1060312

(中央社)