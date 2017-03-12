WBC克魯茲逆轉3分砲 多明尼加勝美

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世界棒球經典賽（WBC），C組美國與多明尼加兩大棒壇強權今天正面對決。多明尼加8局下靠重砲克魯茲（Nelson Cruz）敲出逆轉3分砲，終場就以7比5擊敗美國隊。

路透社報導，克魯茲從美國左投米勒（Andrew Miller）手中開轟，當球以優美弧線被送上外野看台後，全場超過3萬7000名為多明尼加加油的觀眾為之瘋狂，克魯茲也一棒讓多明尼加首度取得領先。

多明尼加的中外野手馬爾特（Starling Marte）隨後再補上一發陽春彈，幫衛冕軍添保險分，多明尼加從6局開始克服0比5落後，後來居上。

紐約大都會隊終結者法米利亞（Jeurys Familia）第9局輕鬆收尾，幫多明尼加鎖住勝局。多明尼加在C組2勝0敗暫居排頭，美國與哥倫比亞均為1勝1負，加拿大0勝2敗。

今天稍早同組另一場比賽，哥倫比亞靠亞特蘭大勇士隊投手德黑蘭（Julio Teheran）5局投球強力壓制，以4比1擊敗加拿大，奪下隊史經典賽首勝。

D組賽事，委內瑞拉打入延長賽第10局，才以11比10辛苦擒服義大利。1060312

(中央社)