高市梓官區公所響應種樹護地球 民眾踴躍領樹苗

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響應植樹節，民眾一早踴躍領樹苗。(郭韋綺翻攝)

響應植樹節，民眾踴躍領樹苗。(郭韋綺翻攝)

響應植樹節，民眾踴躍領樹苗。(郭韋綺翻攝)

羅漢松樹苗。(郭韋綺翻攝)

今天是植樹節，高市梓官區公所響應種樹護地球，今(12)上午8點30分，在梓平活動中心舉辦106年植樹節活動，發放樹苗，樹種有羅漢松、小葉欖仁、光臘樹等3種，民眾不須攜帶任何證件，都可以自行攜帶袋子裝樹苗，每人限領2株。

適逢周末假日，吸引許多民眾攜眷踴躍排隊領取，30分鐘不到，600株苗木已被一領而空。

(中時)