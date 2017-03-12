軍方否認綠委介入國軍少將人事傳聞

對於媒體報導「某委員介入國軍少將人事」，國防部今（12）日表示，國軍將級人事案均依「陸海空軍軍官士官任職條例暨施行細則」、「國軍重要軍職候選調任作業規定」經人評會審核辦理，媒體報導內容並非事實，特此澄清。

有媒體報導，陸軍特戰指揮部政戰主任一職，原本陸軍司令部已安排國防部政戰局某副處長接任，但卻傳出國防部高層遭到民進黨南部某位常上政論節目的立委施壓，不得不改由該名立委所舉薦的人選，並在上周召開人評會，通過該名立委所舉薦的人選。

(中時)